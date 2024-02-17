СМОТРИТЕ ⟩ Вы не поверите, кто наводил в Таллинне Максиму Галкину красоту!

Вчера, 16 февраля, в Таллинне, в концертном зале Alexela, выступил Максим Галкин. А выглядел известный юморист и пародист на сцене потрясающе благодаря всеми любимому cтилисту-парикмахеру Алексею Солтану!
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«Угадайте, с кем я сегодня работаю? В чей гримерке я навожу кипишь?» - опубликовал вчера вечером в своем Instagram Алексей Солтан.
Интрига длилась недолго, и скоро появилась новая публикация в соцсети эстонского стилиста-парикмахера со знаменитым юмористом Максимом Галкиным. «Ладно... Не буду томить. Очень круто», - признался Солтан.