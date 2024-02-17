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СМОТРИТЕ ⟩ Вы не поверите, кто наводил в Таллинне Максиму Галкину красоту!

Limon.ee
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Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Пресс-фото

Вчера, 16 февраля, в Таллинне, в концертном зале Alexela, выступил Максим Галкин. А выглядел известный юморист и пародист на сцене потрясающе благодаря всеми любимому cтилисту-парикмахеру Алексею Солтану!

«Угадайте, с кем я сегодня работаю? В чей гримерке я навожу кипишь?» - опубликовал вчера вечером в своем Instagram Алексей Солтан.

Алексей Солтан заинтриговал своих подписчиков в Instagram.
Алексей Солтан заинтриговал своих подписчиков в Instagram. Фото: Kuvatõmmis/soltanaleksei

Интрига длилась недолго, и скоро появилась новая публикация в соцсети эстонского стилиста-парикмахера со знаменитым юмористом Максимом Галкиным. «Ладно... Не буду томить. Очень круто», - признался Солтан.

Алексей Солтан и Максим Галкин.
Алексей Солтан и Максим Галкин. Фото: Kuvatõmmis/soltanaleksei
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