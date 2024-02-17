ВИДЕО ⟩ «Мы раздевались до трусиков»: Знаменитая украинская актриса рассказала о школьном учителе-педофиле

«У нас был учитель, который постоянно устраивал нам "медицинские осмотры". Это нерадостная тема. Он освобождал нас от уроков, девочек, заводил нас в специальный кабинет и устраивал "медицинский осмотр": мы раздевались до трусиков, а потом мы подходили, он все там смотрел и говорил: "Все хорошо, развиваешься". Постоянно раз в месяц там все смотрел», - рассказала актриса в стендапе STAND UP Battle Club.

Однако она добавляет, что тогда это не казалось чем-то странным для них.

«Мы все его очень любили. Мы ему доверяли. Он такой классный был, потому что он нас освобождал от уроков. Потом мы могли с ним куда-то ходить. Иногда он приглашал нас домой в гости», - вспомнила Ксения.

Но во время таких визитов домой тоже случались моменты развращения.

«Помню, у него был компьютер, а у нас еще не было. Еще какие-то диски были. И мы спросили: "Константин Александрович, а что это за диск?", а там такая девушка была голая. Он нам его поставил и там было порно. Мы все это смотрели», - рассказала актриса.

Мишина говорит, что учитель не понес никакого наказания и даже до сих пор работает в школе с детьми. Правда, теперь он преподает физкультуру.

«Он был хорошим для нас учителем. Мы не говорили родителям. И мы ничего не понимали, а когда уже стали взрослыми, то поняли, что это было ненормально», - отметила актриса.