Букмекеры и фанаты уже определили возможного победителя Eesti Laul: кто поедет на Евровидение от Эстонии?

Финская группа Brother Apollo набрала два процента голосов со своей песней Bad Boy. За ней следуют все, кто набрал менее одного процента голосов: Карлос Укареда Never Growing Up, Ewert and the Two Dragons Hold Me Now, Петер Пыдер Korra veel и Уудо Сепп, Сара Мюррей Still Love. На последнем месте - песня Неле-Лийс Вайксоо Käte ümber jää.