Букмекеры и фанаты уже определили возможного победителя Eesti Laul: кто поедет на Евровидение от Эстонии?

Поклонники Евровидения и букмекеры с годами становятся все более подкованными, и создается впечатление, что победитель известен еще до того, как он или она выйдет на сцену. Поэтому можно подумать, что победитель финала конкурса Eesti Laul уже известен и определен.

Однако 10 февраля Финляндия сумела удивить всех любителей песенного конкурса и, возможно, даже самих себя, когда победителем местного полуфинала стал коллектив Windows95man. Будет ли то же самое на Eesti Laul? Узнаем уже сегодня. Но прежде давайте посмотрим, как фанаты и букмекеры оценивают финал Eesti Laul 2024.

На сайте Eurovision World 39% фанатов одобрили песню 5miinust x Puuluup (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Но прямо на пятки им наступает Ollie, который покорил сердца многих на прошлогоднем конкурсе Eesti Laul, с песней My Friend. За него проголосовало 34 процента поклонников.

Все остальные артисты сильно отстают в рейтинге. На третьем месте с четырьмя процентами находится песня Даниэля Леви Over the Moon, на четвертом - Анет Вайкмаа Serotoniin с тем же процентом.

Фанаты прогнозируют победу 5MIINUST x Puuluup. Фото: Konstantin Sednev