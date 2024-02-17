Осталось совсем немного времени, ведь уже сегодня вечером будет объявлен победитель конкурса Eesti Laul. Накануне вечером букмекеры составили турнирную таблицу, и у поклонников Евровидения появился рейтинг, в котором они определили своих победителей. Об этом пишет Elu24.
Букмекеры и фанаты уже определили возможного победителя Eesti Laul: кто поедет на Евровидение от Эстонии?
Поклонники Евровидения и букмекеры с годами становятся все более подкованными, и создается впечатление, что победитель известен еще до того, как он или она выйдет на сцену. Поэтому можно подумать, что победитель финала конкурса Eesti Laul уже известен и определен.
Однако 10 февраля Финляндия сумела удивить всех любителей песенного конкурса и, возможно, даже самих себя, когда победителем местного полуфинала стал коллектив Windows95man. Будет ли то же самое на Eesti Laul? Узнаем уже сегодня. Но прежде давайте посмотрим, как фанаты и букмекеры оценивают финал Eesti Laul 2024.
На сайте Eurovision World 39% фанатов одобрили песню 5miinust x Puuluup (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Но прямо на пятки им наступает Ollie, который покорил сердца многих на прошлогоднем конкурсе Eesti Laul, с песней My Friend. За него проголосовало 34 процента поклонников.
Все остальные артисты сильно отстают в рейтинге. На третьем месте с четырьмя процентами находится песня Даниэля Леви Over the Moon, на четвертом - Анет Вайкмаа Serotoniin с тем же процентом.
Финская группа Brother Apollo набрала два процента голосов со своей песней Bad Boy. За ней следуют все, кто набрал менее одного процента голосов: Карлос Укареда Never Growing Up, Ewert and the Two Dragons Hold Me Now, Петер Пыдер Korra veel и Уудо Сепп, Сара Мюррей Still Love. На последнем месте - песня Неле-Лийс Вайксоо Käte ümber jää.
Всего проголосовало 18 768 поклонников.
В букмекерских конторах все ясно как никогда: вероятность выигрыша 5miinust x Puuluup составляет 65%. Ollie также занимает второе место по мнению букмекеров с вероятностью 19%.
На третьем месте, как и предсказывали болельщики, Даниэль Леви. Далее рейтинги букмекеров и фанатов немного отличаются. Brother Apollo предположительно займет четвертое место, за ним следует Петер Пыдер. Шестая - Анет Вайкмаа, седьмой - Карлос Укареда, восьмые - Ewert and The Two Dragons.
На девятом месте снова Уудо Сепп и Сара Мюррей, а на последнем - Неле-Лийс Вайксоо.
Победитель Eesti Laul будет определен в ходе двух туров голосования. В первом туре будут учитываться результаты как жюри, так и телефонного голосования. В суперфинале победителя определят путем только телефонного голосования.
Ведущими вечера станут Грете Кулд и Тынис Нийнеметс. Помимо финалистов, в на Eesti Laul выступят популярные эстонские исполнители.
Финал конкурса Eesti Laul будет транслироваться в прямом эфире сегодня, 17 февраля, в 19:30.