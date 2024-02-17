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«Скоро закончу смену здесь и поеду на другую». Известная эстонка была поражена отношением врачей в ЭМО

Хевели Туйск
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Елена Эрнитс в ЭМО.
Елена Эрнитс в ЭМО. Фото: Lugeja foto

«Зарплату членов Рийгикогу и других политиков надо отдать медицинским работникам, потому что работа, которую медики выполняют каждый день за счет своего здоровья и своих семей, бесценна». Елена, оказавшаяся 13 февраля в отделении экстренной медицинской помощи (ЭМО) Ида-Таллиннской центральной больницы, откровенно рассказывает о пережитых эмоциях.

Елена - одна из самых известных в Эстонии мастеров по наращиванию ресниц. Вечером 13 февраля ей неожиданно пришлось оставить своего двухмесячного грудного ребенка и отправиться в ЭМО Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави. То, что она там увидела, в некотором смысле шокировало ее, и Елена решила поделиться своим опытом со своими подписчиками. «Меня одолевали смешанные чувства - с одной стороны, все это зрелище было крайне печальным и удручающим, но с другой - вселяло надежду и утешение».

Она рассказала Elu24, что в ночь с 13 на 14 февраля по меньшей мере восемь человек были доставлены в больницу на машине скорой помощи с различными проблемами. Однако один из пациентов был в особенно тяжелом состоянии. «Он был без сознания, и весь персонал бросился ему помогать. Привезли разное оборудование, кажется, даже реанимационное, и все были вовлечены в процесс», - говорит она.

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