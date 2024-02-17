«Зарплату членов Рийгикогу и других политиков надо отдать медицинским работникам, потому что работа, которую медики выполняют каждый день за счет своего здоровья и своих семей, бесценна». Елена, оказавшаяся 13 февраля в отделении экстренной медицинской помощи (ЭМО) Ида-Таллиннской центральной больницы, откровенно рассказывает о пережитых эмоциях.
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«Скоро закончу смену здесь и поеду на другую». Известная эстонка была поражена отношением врачей в ЭМО
Елена - одна из самых известных в Эстонии мастеров по наращиванию ресниц. Вечером 13 февраля ей неожиданно пришлось оставить своего двухмесячного грудного ребенка и отправиться в ЭМО Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави. То, что она там увидела, в некотором смысле шокировало ее, и Елена решила поделиться своим опытом со своими подписчиками. «Меня одолевали смешанные чувства - с одной стороны, все это зрелище было крайне печальным и удручающим, но с другой - вселяло надежду и утешение».