«Скоро закончу смену здесь и поеду на другую». Известная эстонка была поражена отношением врачей в ЭМО

Елена - одна из самых известных в Эстонии мастеров по наращиванию ресниц. Вечером 13 февраля ей неожиданно пришлось оставить своего двухмесячного грудного ребенка и отправиться в ЭМО Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави. То, что она там увидела, в некотором смысле шокировало ее, и Елена решила поделиться своим опытом со своими подписчиками. «Меня одолевали смешанные чувства - с одной стороны, все это зрелище было крайне печальным и удручающим, но с другой - вселяло надежду и утешение».

Она рассказала Elu24, что в ночь с 13 на 14 февраля по меньшей мере восемь человек были доставлены в больницу на машине скорой помощи с различными проблемами. Однако один из пациентов был в особенно тяжелом состоянии. «Он был без сознания, и весь персонал бросился ему помогать. Привезли разное оборудование, кажется, даже реанимационное, и все были вовлечены в процесс», - говорит она.