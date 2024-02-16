Ужас для сколецифобов: во время полета выяснилось, что пассажиров в самолете было намного больше

13 февраля самолет перевозил путешественников из Амстердама в Детройт, штат Мичиган, США, когда чемодан пассажира с гниющей рыбой оказался в багажном отделении и открылся, в результате чего личинки упали на пассажиров, и самолет развернулся, пишет Independent.

После приземления всем пассажирам было приказано покинуть борт самолета, а чемодан с рыбой поместили в мешок для утилизации. Сам самолет также подвергся глубокой очистке.

Один пользователь по имени Келси написал в X/Twitter о своем опыте пребывания на рейсе: «Очень приятно через 2 часа 8-часового полета узнать, что тухлая рыба и личинки едут с нами автостопом».

В интервью Daily Mail Келси рассказал, что сотрудники Delta обнаружили владельца чемодана и задержали его в самолете после того, как остальные путешественники покинули самолет.

В качестве компенсации путешественникам было предоставлено 8000 авиамиль, компенсация за номер в отеле и талон на питание на 30 долларов, если они задерживались на ночь.