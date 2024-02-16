Студент добирается на пары на самолете ради экономии: сколько он тратит денег

Тим Чен родом из Калгари. Ранее он жил в Ванкувере во время учебы в UBC, но осенью отказался от съемной квартиры, когда уехал в отпуск, пишет CTV News Canada.

Когда он вернулся, он был шокирован ценами.

«Когда я проверил цену на дом, я подумал: "Ох, блин, она значительно выросла!"». Мне нужно было заплатить около 2500 долларов за аренду, поэтому я не чувствую, что это жизнеспособно».

Он начал смотреть на цены на авиабилеты из Калгари в Ванкувер и понял, что они стоят около 150 долларов туда и обратно. Он посещает занятия дважды в неделю в университете.

«Я подумал, почему бы мне просто не остаться в Калгари, а потом просто прилететь сюда, это примерно часовой перелет, это тоже самое, что сесть на автобус», - сказал он.

В общей сложности за перелеты он платит около $1200 в месяц, пока живет дома с родителями в Калгари. В конце концов это гораздо дешевле, чем средняя цена квартиры с одной спальней в Ванкувере, которая составляет около 2100 долларов.

«В общей сложности у меня три часа занятий, после занятий я возвращаюсь в автобус и еду обратно в аэропорт!» - сказал Чен.