Вчера, 15 февраля, состоялся очередной вечер «Театральных встреч», в этот раз с Александром Ивашкевичем.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Актер Русского театра Александр Ивашкевич встретился с поклонницами
Творческая встреча с актером проходит один раз в месяц в Таллиннской центральной библиотеке (Лийвалайа, 40). То есть, индивидуальные встречи с актерами театра и читателями библиотеки.
На этих встречах зрители непосредственно общаются с актером или актрисой: задают интересующие вопросы, получают ответы и говорят о театре и литературе. Иногда даже читают любимую прозу или поэзию, поют и даже танцуют.