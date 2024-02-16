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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Актер Русского театра Александр Ивашкевич встретился с поклонницами

Limon.ee
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Вчера, 15 февраля, состоялся очередной вечер «Театральных встреч», в этот раз с Александром Ивашкевичем.

Творческая встреча с актером проходит один раз в месяц в Таллиннской центральной библиотеке (Лийвалайа, 40). То есть, индивидуальные встречи с актерами театра и читателями библиотеки.

На этих встречах зрители непосредственно общаются с актером или актрисой: задают интересующие вопросы, получают ответы и говорят о театре и литературе. Иногда даже читают любимую прозу или поэзию, поют и даже танцуют.

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