Женщина запустила в TikTok поиск незнакомца, с которым встретилась взглядом: результат превзошел ожидания

Талия Мара снимала видео в церкви, когда заметила красивого мужчину, стоявшего на заднем фоне. По ее словам, он был точной копией голливудского сердцееда Райана Гослинга.

К сожалению, прежде чем 26-летняя женщина смогла попросить номер телефона мужчины, он ушел.

Решив найти его, Талия опубликовала в TikTok видео, которое она сняла на месте происшествия, надеясь, что кто-нибудь сможет помочь найти мужчину ее мечты.

«Человеку, которого я увидела в церкви и не знаю, увижу ли снова, пусть Бог просветит и защитит тебя», - говорится в подписи к видео. «Я никогда тебя не забуду.»

И это сработало.

«Я была удивлена!» - рассказала What's The Jam Талия из Бразилии.

Незнакомцем оказался 27-летний Марсело Гварниери.

«Я не думала, что видео привлечет столько внимания. Комментаторы назвали мне его имя. Мы пошли на свидание, и он даже принес мне букет цветов. Сейчас мы находимся в процессе знакомства», - поделилась она.