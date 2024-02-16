Женщина рассказала, как она запустила поиск в TikTok, чтобы найти незнакомца после того, как встретилась с ним взглядом на местном мероприятии - теперь пара встречается, пишет TSN.
Женщина запустила в TikTok поиск незнакомца, с которым встретилась взглядом: результат превзошел ожидания
Талия Мара снимала видео в церкви, когда заметила красивого мужчину, стоявшего на заднем фоне. По ее словам, он был точной копией голливудского сердцееда Райана Гослинга.
К сожалению, прежде чем 26-летняя женщина смогла попросить номер телефона мужчины, он ушел.
Решив найти его, Талия опубликовала в TikTok видео, которое она сняла на месте происшествия, надеясь, что кто-нибудь сможет помочь найти мужчину ее мечты.
«Человеку, которого я увидела в церкви и не знаю, увижу ли снова, пусть Бог просветит и защитит тебя», - говорится в подписи к видео. «Я никогда тебя не забуду.»
И это сработало.
«Я была удивлена!» - рассказала What's The Jam Талия из Бразилии.
Незнакомцем оказался 27-летний Марсело Гварниери.
«Я не думала, что видео привлечет столько внимания. Комментаторы назвали мне его имя. Мы пошли на свидание, и он даже принес мне букет цветов. Сейчас мы находимся в процессе знакомства», - поделилась она.