«СУММА НЕБОЛЬШАЯ, НО ВСЁ ЖЕ...» ⟩ Клиент обнаружил сомнительную строку в счете из кафе

Житель Таллинна посетил кондитерскую-кафе Pihlaka в Ласнамяэ. Он решил выпить кофе и съесть пирожное на месте. Когда дома он проверил счет, то заметил, что с него взяли 20 центов дополнительно за то, что он ел в кафе. «Я никогда раньше не замечал такой строчки ни в одном счете. Возникает вопрос, зачем брать дополнительную плату за то, что вы пьете кофе и едите пирожное в кафе?» - спрашивает он. «Сумма небольшая, но всё же хотелось бы знать».