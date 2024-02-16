Посетитель кафе Pihlaka в Таллинне обнаружил в своем счете строку «еда на месте - 0,20 центов». «Возникает вопрос, почему я должен платить за то, что остаюсь в кафе, пью кофе и ем пирожное? В конце концов, кафе для того и существует», - говорит он. Представитель Pihlaka объясняет, что их цель - держать цены как можно ниже, а поскольку они ориентированы на продажи товаров с собой, за еду на месте нужно платить дополнительно, пишет Elu24.
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«СУММА НЕБОЛЬШАЯ, НО ВСЁ ЖЕ...» ⟩ Клиент обнаружил сомнительную строку в счете из кафе
Житель Таллинна посетил кондитерскую-кафе Pihlaka в Ласнамяэ. Он решил выпить кофе и съесть пирожное на месте. Когда дома он проверил счет, то заметил, что с него взяли 20 центов дополнительно за то, что он ел в кафе. «Я никогда раньше не замечал такой строчки ни в одном счете. Возникает вопрос, зачем брать дополнительную плату за то, что вы пьете кофе и едите пирожное в кафе?» - спрашивает он. «Сумма небольшая, но всё же хотелось бы знать».