Сегодня, 16 февраля, в Таллинне, в концертном зале Alexela, выступил Максим Галкин, известный юморист и пародист.«Спасибо за горячий прием!», - именно с этих слов он начал свой концерт в Таллинне.
«Мне безумно нравится эстонский!»: Максим Галкин продемонстрировал в Таллинне все свои таланты
В начале концерта Галкин заявил, что говорить будет про молодежь, но как-то быстро забыл об этом. Концерт, судя по всему пошел по проверенной схеме. У Галкина много талантов и он постарался продемонстрировать зрителям каждый из них.
Чем известен Галкин в первую очередь? Конечно же пародиями. И о них он не забыл, показав несколько, когда шутил про своих бывших коллег. Видно, что Галкин держит руку на пульсе и следит за происходящим в мире. Актуальности и возрасту были уделены моменты в выступлении. «Мне 47 лет, я еще не такой уж и старый. 47 лет - возраст Христа, если бы он во время эмигрировал», - пошутил он в начале концерта.
Галкин вспомнил и бывших мужей своей супруги. Сказав, что к отцу Кристины Орбакайте у них нет никаких претензий. А про Филиппа Киркорова сказал, что тот на два процента индеец.
Признался в любви к эстонскому языку, показал, что может сказать по- эстонски. «Для меня эстонский это что-то среднее между эльфийским и заклинаниями из "Гарри Поттера"», - признался Галкин. Помимо эстонского, Максим, рассказал, что в целом любит изучать разные языки. Естественно он сражу это продемонстрировал, поговорив на немецком и французском.
В какой-то момент стало казаться, что проходит просто музыкальный концерт. Максим начал исполнять мировые хиты, знаковые песни их русского рока. Потом вспомнил об оперных певцах. Пошутив, что им ничего не надо придумывать. « Они 300 лет поют одно и то же», - пошутил юморист.
Вообще сложно сказать, что именно из себя представляют концерты Максима Галкина. Они наполнены музыкой, юмором, размышлениями о странах, народах, языках и семье. За это публика его и любит.
Было заметно, что зал не был заполнен, но вероятно, что это связано с тем, что у Максима Галкина запланировано еще два концерта в Эстонии.
Галкин после начала войны уехал из России в Израиль, вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми. К счастью для Максима, он востребован не только в России и без проблем гастролирует по миру. Хотя в Таллинне концерт прошел без аншлага. Максим пообещал, что приезжать к нам и в будущем будет часто.