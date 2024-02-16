«Мне безумно нравится эстонский!»: Максим Галкин продемонстрировал в Таллинне все свои таланты

В начале концерта Галкин заявил, что говорить будет про молодежь, но как-то быстро забыл об этом. Концерт, судя по всему пошел по проверенной схеме. У Галкина много талантов и он постарался продемонстрировать зрителям каждый из них.

Чем известен Галкин в первую очередь? Конечно же пародиями. И о них он не забыл, показав несколько, когда шутил про своих бывших коллег. Видно, что Галкин держит руку на пульсе и следит за происходящим в мире. Актуальности и возрасту были уделены моменты в выступлении. «Мне 47 лет, я еще не такой уж и старый. 47 лет - возраст Христа, если бы он во время эмигрировал», - пошутил он в начале концерта.

Увы, на выступлении Галкина в Таллинне аншлага не состоялось. Фото: Postimees

Галкин вспомнил и бывших мужей своей супруги. Сказав, что к отцу Кристины Орбакайте у них нет никаких претензий. А про Филиппа Киркорова сказал, что тот на два процента индеец.

Признался в любви к эстонскому языку, показал, что может сказать по- эстонски. «Для меня эстонский это что-то среднее между эльфийским и заклинаниями из "Гарри Поттера"», - признался Галкин. Помимо эстонского, Максим, рассказал, что в целом любит изучать разные языки. Естественно он сражу это продемонстрировал, поговорив на немецком и французском.