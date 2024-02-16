В Сети появилось видео за 15 февраля 2024 года, на кадрах которого Алексей Навальный выступал в суде по видеосвязи, сообщает Zakon.kz.
Опубликовано последнее видео с участием Алексея Навального
Ролик разместил Telegram-канал издания SOTA.
«Вчерашнее видео Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа. Алексей бодр, здоров и весел», – говорится в описании.
О смерти Навального стало известно 16 февраля 2024 года. Оппозиционер скончался в исправительной колонии №3 в ЯНАО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти осужденного Алексея Навального должны выяснить медики.
Теперь в колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России.