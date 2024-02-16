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Опубликовано последнее видео с участием Алексея Навального

Limon.ee
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Алексей Навальный.
Алексей Навальный. Фото: YULIA MOROZOVA

В Сети появилось видео за 15 февраля 2024 года, на кадрах которого Алексей Навальный выступал в суде по видеосвязи, сообщает Zakon.kz.

Ролик разместил Telegram-канал издания SOTA.

«Вчерашнее видео Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа. Алексей бодр, здоров и весел», – говорится в описании.

О смерти Навального стало известно 16 февраля 2024 года. Оппозиционер скончался в исправительной колонии №3 в ЯНАО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти осужденного Алексея Навального должны выяснить медики.

Теперь в колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России.

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