Сегодня лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме. Эту новость не смог оставить без внимания Максим Галкин, который опубликовал пост у себя в Instagram.
ФОТО ⟩ Реакция Максима Галкина на смерть Алексея Навального
«Умер Алексей Навальный. Нет слов…Господи, дай сил родным пережить это горе. Самые глубокие и искренние соболезнования семье Алексея», – пишет у себя в акауне Instagram Максим Галкин, где опубликовал фото Алексея Навального.
Подписчики также не остались равнодушными и присоединились к словам Галкина.
«Так боялась этой новости. Как же Юльку жалко….», – комментирует девушка.
«Остался бы заграницей и жил бы долго и счастливо со своей семьей , нет же на героизм пошел и знал ведь чем кончится!!! Соболезнования родным и близким Алексея!!!! Вечная память!!!» – другой комментарий пользователя.