Пт, 16.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

ФОТО ⟩ Реакция Максима Галкина на смерть Алексея Навального

Limon.ee
Copy
Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Erakogu

Сегодня лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме. Эту новость не смог оставить без внимания Максим Галкин, который опубликовал пост у себя в Instagram.

«Умер Алексей Навальный. Нет слов…Господи, дай сил родным пережить это горе. Самые глубокие и искренние соболезнования семье Алексея», – пишет у себя в акауне Instagram Максим Галкин, где опубликовал фото Алексея Навального.

Подписчики также не остались равнодушными и присоединились к словам Галкина.

«Так боялась этой новости. Как же Юльку жалко….», – комментирует девушка.

«Остался бы заграницей и жил бы долго и счастливо со своей семьей , нет же на героизм пошел и знал ведь чем кончится!!! Соболезнования родным и близким Алексея!!!! Вечная память!!!» – другой комментарий пользователя.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх