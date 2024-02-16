ФОТО ⟩ Реакция Максима Галкина на смерть Алексея Навального

«Умер Алексей Навальный. Нет слов…Господи, дай сил родным пережить это горе. Самые глубокие и искренние соболезнования семье Алексея», – пишет у себя в акауне Instagram Максим Галкин, где опубликовал фото Алексея Навального.

«Остался бы заграницей и жил бы долго и счастливо со своей семьей , нет же на героизм пошел и знал ведь чем кончится!!! Соболезнования родным и близким Алексея!!!! Вечная память!!!» – другой комментарий пользователя.