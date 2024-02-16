Пт, 16.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ТАЛЛИНН!» ⟩ Максим Галкин показал вид из своего номера за 1500 евро

Limon.ee
Copy
Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Скриншот с Instagram

Юморист Максим Галкин приехал в Таллинн! Об этом он объявил на своей странице в Instagram.

Максим Галкин опубликовал видео в stories своего Instagram-аккаунта, в котором сообщил, что приехал в эстонскую столицу и прорекламировал свои концерты в нашей стране.

Он показал шикарный вид из своего президентского люкса в отеле Radisson Collection Hotel, который, к слову, стоит 1500 евро за ночь.

Максим Галкин выступит сегодня, 16 февраля, в концертом зале Alexela в Таллинне.

Смотрите видео!

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх