«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ТАЛЛИНН!» ⟩ Максим Галкин показал вид из своего номера за 1500 евро

Максим Галкин опубликовал видео в stories своего Instagram-аккаунта, в котором сообщил, что приехал в эстонскую столицу и прорекламировал свои концерты в нашей стране.

Он показал шикарный вид из своего президентского люкса в отеле Radisson Collection Hotel, который, к слову, стоит 1500 евро за ночь.

Максим Галкин выступит сегодня, 16 февраля, в концертом зале Alexela в Таллинне.

Смотрите видео!