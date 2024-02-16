Юморист Максим Галкин приехал в Таллинн! Об этом он объявил на своей странице в Instagram.
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ТАЛЛИНН!» ⟩ Максим Галкин показал вид из своего номера за 1500 евро
Максим Галкин опубликовал видео в stories своего Instagram-аккаунта, в котором сообщил, что приехал в эстонскую столицу и прорекламировал свои концерты в нашей стране.
Он показал шикарный вид из своего президентского люкса в отеле Radisson Collection Hotel, который, к слову, стоит 1500 евро за ночь.
Максим Галкин выступит сегодня, 16 февраля, в концертом зале Alexela в Таллинне.
Смотрите видео!