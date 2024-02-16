«Зачем ты крадешься,словно ниндзя в ночи?»: Жительница Эстонии обиделась на велосипедиста, который повел себя неадекватно

В четверг вечером женщина, шедшая по улице Рая в Тарту, попросила проезжавшего мимо велосипедиста впредь пользоваться велосипедным звонком. В ответ мужчина на велосипеде показал ей средний палец. «Ему было за 40. Он не был молодым парнем, от которого можно было бы ожидать такого поведения», – говорит она.
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Мерилин из Тарту гуляла возле психиатрической клиники на улице Рая около 19:30 в четверг вечером. Мерилин посоветовала велосипедисту, который резко мимо нее пронесся, воспользоваться велосипедным звонком, после чего тот показал ей средний палец.