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«Зачем ты крадешься,словно ниндзя в ночи?»: Жительница Эстонии обиделась на велосипедиста, который повел себя неадекватно

Трийн Роос
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

В четверг вечером женщина, шедшая по улице Рая в Тарту, попросила проезжавшего мимо велосипедиста впредь пользоваться велосипедным звонком. В ответ мужчина на велосипеде показал ей средний палец. «Ему было за 40. Он не был молодым парнем, от которого можно было бы ожидать такого поведения», – говорит она.

Мерилин из Тарту гуляла возле психиатрической клиники на улице Рая около 19:30 в четверг вечером. Мерилин посоветовала велосипедисту, который резко мимо нее пронесся, воспользоваться велосипедным звонком, после чего тот показал ей средний палец.

«Дорогой господин велосипедист, который не смог выразить себя иначе, чем показать средний палец на то, что я попросил вас использовать велосипедный звонок, когда вы подъезжаете сзади. Пожалуйста, знайте, что этот звонок на вашем велосипеде предназначен для дела, а не как украшение. Пешеход не обязан идти, свернув шею, и постоянно оглядываться, опасаясь приближения велосипеда, чтобы потом, уступить дорогу велосипедисту, прыгнув в кусты», – пишет Мерилин в группе Facebook Märgatud: Tartus.

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