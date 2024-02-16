Жених двукратной чемпионки мира по фехтованию оказался бывшей женщиной и мошенником

Как оказалось, экс-возлюбленный фехтовальщицы Чон Чон Чжо был арестован в ноябре прошлого года по обвинению в краже около 2,2 млн долларов у 27 человек в период с апреля 2022-го по октябрь 2023-го. Накануне суд приговорил мошенника к 12 годам тюремного заключения.

А начиналась история любви в сентябре прошлого года, когда Нам Хен Хи представила Чон Чон Чжо, который моложе ее на 15 лет, как своего парня и представителя очень состоятельной семьи, владеющей несколькими казино и роскошными курортами. Но уже через месяц спортсменка узнала, что рядом с ней… бывшая женщина, которая сменила пол и была неоднократно судима за мошенничество.

Как оказалось, Чон, выдавая себя за наследника богатой семьи, заманивал жертв эксклюзивными инвестиционными возможностями, якобы доступными только миллионерам. Попалась на крючок и знаменитая спортсменка.

«Для меня это слишком тяжело. Я не хочу, чтобы Чон больше связывался со мной или приближался ко мне», – заявила обманутая невеста, признавшаяся, что она также стала жертвой Чона, который выманил деньги у ее родственников.

Кстати, на суде Чон заявил, что на заработанные деньги он купил возлюбленной новый Bentley и тратил средства на погашение кредитов спортсменки. Так что фехтовальщице пришлось расстаться не только с женихом, но и с «криминальными» подарками.

Добавим, что за свою яркую спортивную карьеру Нам Хен Хи добыла «серебро» и «бронзу» Олимпийских игр, семь медалей чемпионатов мира (в том числе два «золота») и стала шестикратной чемпионкой Азиатских игр.