Популярный астролог Павел Глоба в своем Telegram-канале высказал мнение о том, кто из представителей знаков Зодиака во второй половине февраля 2024 года имеет шанс выиграть в лотерее. Известный эксперт астрологии считает, что для двух знаков Зодиака в феврале откроется финансовый путь, поэтому возникает отличная возможность сорвать крупный куш.
МЕТЕЛЬ ИЗ КУПЮР ⟩ Павел Глоба советует купить лотерейный билет двум знакам Зодиака до конца февраля
Близнецы
Люди, рожденные под знаком Воздуха, Близнецы, могут считать себя счастливчиками в феврале. Их дела будут идти только в гору, что существенно увеличит их доход. Звезды предоставят Близнецам финансовую удачу, поэтому имеет смысл рискнуть и погрузиться в новый, дерзкий проект: любые предприятия в настоящее время принесут им прибыль.
Водолей
Представителям знака Водолей понадобится достаточно стойкости и сдержанности, чтобы устоять перед искушением. Павел Глоба рекомендует им не утрачивать здравомыслия из-за денег и не слишком расточительно расходовать средства. Если Водолеи смогут разумно управлять своими финансами, то возможность финансового успеха откроется для них на длительное время.