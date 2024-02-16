МЕТЕЛЬ ИЗ КУПЮР ⟩ Павел Глоба советует купить лотерейный билет двум знакам Зодиака до конца февраля

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Воздуха, Близнецы, могут считать себя счастливчиками в феврале. Их дела будут идти только в гору, что существенно увеличит их доход. Звезды предоставят Близнецам финансовую удачу, поэтому имеет смысл рискнуть и погрузиться в новый, дерзкий проект: любые предприятия в настоящее время принесут им прибыль.