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Пикантный скандал: Жерар Депардье вновь обвинен в сексуальном домогательстве

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Жерар Депардье.
Жерар Депардье. Фото: wikimedia.com

75-летний французский актер снова угодил в пикантный скандал.Ouest France пишет, что на Жерара Депардье подали новую жалобу из-за сексуальных домогательств с его стороны к ассистентке. Прокуратура Парижа уже начала предварительное расследование, пишет Womanhit.

Речь идет о событиях десятилетней давности. Помощница режиссера одного из фильмов заявила, что Жерар Депардье приставал к ней во время съемок. Ассистентка предпочла остаться инкогнито.

В отношении артиста уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. Также есть показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны Депардье. Жерар неизменно отрицал любые подобные обвинения в свой адрес.

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