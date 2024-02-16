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ДНК-тест раскрыл страшную правду: «Не могу поверить, кем оказался отец моих братьев»

Трийн Пальмипуу
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За спиной женщины происходило ужасное.
За спиной женщины происходило ужасное. Фото: Shutterstock

40-летняя женщина утверждает, что она больше никогда не сможет доверять мужчинам, превратившись в законченную мужененавистницу. «Оказалось, что биологический отец моих 22-летних братьев - не мой отец». Когда она узнала, кто их настоящий отец, ее жизнь разрушилась, пишет Naine.

Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала свою историю на форуме Reddit. «Я была со своим мужем с 15 лет. Через два года я забеременела, и он переехал к моим родителям, где мы и жили».

Вскоре после того, как она узнала о своей беременности, чувство радости стало еще больше - ее мать тоже ожидала малыша. «Это было прекрасное время», - говорит она. Она родила первенца, а ее мать - братьев-близнецов.

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