40-летняя женщина утверждает, что она больше никогда не сможет доверять мужчинам, превратившись в законченную мужененавистницу. «Оказалось, что биологический отец моих 22-летних братьев - не мой отец». Когда она узнала, кто их настоящий отец, ее жизнь разрушилась, пишет Naine.
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ДНК-тест раскрыл страшную правду: «Не могу поверить, кем оказался отец моих братьев»
Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала свою историю на форуме Reddit. «Я была со своим мужем с 15 лет. Через два года я забеременела, и он переехал к моим родителям, где мы и жили».