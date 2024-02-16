ФОТО ⟩ Ласнамяэский дворник умилил прохожих своим поступком

На улице тает, и из-под снега выглядывают разные находки. Но если кто-то другой отправил бы размокшие, пролежавшие зиму под снегом варежки-перчатки в мусорный бак, то дворник в Ласнамяэ бережно развесил потеряшек по забору. Вот и висят они – сушатся на ветру в ожидании хозяев. К слову, среди варежек и перчаток, которые развешены по забору, есть не только детские, но и женские, и мужские. Конечно, скорее всего, за зиму хозяева потерянных вещей уже выбросили непарные, но вдруг кто-то не терял надежды и теперь обнаружит любимую варежку?

Фото: фото читателя

В редакцию фотодоказательство этого милого поступка прислала читательница. Она не назвала имени, но отметила, что неожиданно для себя утром на заборе увидела свою перчатку, которую потеряла месяц назад, гуляя с собакой. Увы, отчаявшись найти пару, женщина уже успела выбросить оставшуюся перчатку. Несмотря на это, поступок местного дворника ее растрогал: «Есть еще такие добрые и внимательные люди!»

Дело даже не в том, найдет кто-то или нет недостающую пару. Дело в отношении и заботе и ближних. Давайте будем внимательны друг к другу. Делайте добрые дела, ведь они греют не хуже весеннего солнышка!

Фото: фото читателя

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