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ВИДЕО ⟩ «Я не думала, что могу когда-либо двигаться так быстро!» Грете Пайя делится леденящими душу фактами из своего последнего визита в Ирак

Limon.ee
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Púr Múdd и Грете Пайя недавно посетили эстонские силы обороны в Ираке. «Конечно, мы были как VIP-персоны, так они сами говорили, и наша безопасность была обеспечеана», – рассказал Пайя на телепередаче Õhtu!. Она добавила, что такое место не Диснейленд, пишет Elu24. 

Эстонский дуэт танцевальной музыки Púr Múdd, в составе которого музыканты Йоонатан Сийман и Оливер Рыымус, вместе с эстонской певицой Грете Пайя посетили эстонский военный контингент в Ираке.

На Kanal 2 певица призналась в телепередаче Õhtu!, что поездка не прошла без происшествий. Он поделилась, что однажды утром, когда он еще лежал в постели, завыла сирена. «Говорили "Do not evacuate your building!". («Не покидайте здание!» – ред.). Прежде чем я услышала это предложение, я не думала, что могу когда-либо двигаться так быстро. Резким движением куртка уже была на мне», – вспоминает Пайя в программе.

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