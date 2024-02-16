Púr Múdd и Грете Пайя недавно посетили эстонские силы обороны в Ираке. «Конечно, мы были как VIP-персоны, так они сами говорили, и наша безопасность была обеспечеана», – рассказал Пайя на телепередаче Õhtu!. Она добавила, что такое место не Диснейленд, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ «Я не думала, что могу когда-либо двигаться так быстро!» Грете Пайя делится леденящими душу фактами из своего последнего визита в Ирак
Эстонский дуэт танцевальной музыки Púr Múdd, в составе которого музыканты Йоонатан Сийман и Оливер Рыымус, вместе с эстонской певицой Грете Пайя посетили эстонский военный контингент в Ираке.