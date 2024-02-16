ФОТО ⟩ «На протяжении всего года»: эстонская звезда призвала всех заботиться о своих близких

«Четырнадцатый день второго месяца каждого года. Мы дарим больше любви, чем в обычные дни. Это прекрасная традиция», - пишет Лаура Пылдвере в социальной сети, добавляя: «Но я призываю всех нас любить и беречь друг друга еще больше. На протяжении всего года. Ваше сердце всегда с вашими близкими. Мое сердце - с моими близкими. Я дорожу ими, ценю их и очень люблю - желаю того же и вам!»

В Instagram певица делится фотографиями с мамой и покойным братом.

В октябре прошлого года Лаура и ее мать Мартина появились на шоу Käbi ei kuku, где рассказали о погибшем Грегоре.

«С этим тяжело жить. И это невозможно преодолеть. С этим надо научиться жить», - призналась Мартина Пылдвере на Vikerraadio. «Неизбежно возникает ощущение, что какое право ты имеешь жить дальше, когда твоего ребенка больше нет».

В эфире радиошоу Лаура также вспомнила о своем ушедшем брате. «Я помню день, когда он родился. Я была так горда и счастлива. Мы купили букет, и я выбрала голубую бабочку для своего младшего брата. Я была заботливой старшей сестрой», - сказала Лаура.