Арестован заочно: Алексею Панину грозит реальный срок

Теперь за его не всегда адекватные разговоры ему грозит реальный срок. Как сообщает издание Стархит со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы, Панин 15 февраля был заочно арестован. Ему предъявлено обвинение по ст. 205.2 УК РФ: публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма.

Сам Панин пока, видимо, об этом решении не знает, потому что однозначно заявил бы еще и по этому поводу. Привести арест в действие возможности либо после депортации на территорию РФ, либо во время его очередного визита в Россию.

Правда, как признавался не раз сам актер, он не собирается возвращаться на родину.