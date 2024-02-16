LIMON LIVE ⟩ «Сейчас на всё русское табу, но в Нарве – можно!» Столичная оперная дива возвращается в родной город, чтобы отметить 45-летие

Мария Кондратьева – лауреат международных конкурсов, магистр Эстонской академии музыки и театра, уже много лет обучает вокалу детей и взрослых. Когда сама Мария стоит на сцене, от мощи ее голоса у зрителей идут мурашки. «У меня ученики совершенно разновозрастные – и дети, и взрослые, – рассказывает о своей работе Мария. – Взрослым, конечно, труднее обучаться. Они себя перебарывают и все равно идут к результату. Они кайфуют от того, что вышли на сцену, нарядились, схватили звезду за хвост, и это очень здорово. Это эмоции, это счастье – петь!»

Сама Мария признается, что поет с четырехлетнего возраста. «Я играю на саксофоне, на флейте, на фортепьяно. Я пою. Музыкальная деятельность – это вся моя жизнь, я полностью себя ей посвятила. Я даже не хожу на работу заниматься музыкой, я просто служу искусству», – признается в студии Limon LIVE оперная певица (сопрано).

Мария Кондратьева в студии Limon LIVE. Фото: Madis Veltman

В студии Limon LIVE речь зашла о видеоклипе на украинскую песню «Чорнобривцi». В середине 2022 года для Марии это видео сделал лондонский фотограф и видеооператор Игорь Файн, известный своими работами в журналах Vogue и GQ Mexico. С первого взгляда и не скажешь, что на видео расстилаются наши эстонские просторы. На самом же деле записано видео на побережье Балтийского моря, на Штромке.