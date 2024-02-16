«Если есть талант, то заниматься нужно и из-под палки!» – уверена Мария Кондратьева – оперная певица, педагог вокальной студии Таллиннской школы Канутиайя. Харизматичная героиня пятничного выпуска Limon LIVE теперь знает наверняка – в 45 лет жизнь только начинается.
LIMON LIVE ⟩ «Сейчас на всё русское табу, но в Нарве – можно!» Столичная оперная дива возвращается в родной город, чтобы отметить 45-летие
Мария Кондратьева – лауреат международных конкурсов, магистр Эстонской академии музыки и театра, уже много лет обучает вокалу детей и взрослых. Когда сама Мария стоит на сцене, от мощи ее голоса у зрителей идут мурашки. «У меня ученики совершенно разновозрастные – и дети, и взрослые, – рассказывает о своей работе Мария. – Взрослым, конечно, труднее обучаться. Они себя перебарывают и все равно идут к результату. Они кайфуют от того, что вышли на сцену, нарядились, схватили звезду за хвост, и это очень здорово. Это эмоции, это счастье – петь!»
Сама Мария признается, что поет с четырехлетнего возраста. «Я играю на саксофоне, на флейте, на фортепьяно. Я пою. Музыкальная деятельность – это вся моя жизнь, я полностью себя ей посвятила. Я даже не хожу на работу заниматься музыкой, я просто служу искусству», – признается в студии Limon LIVE оперная певица (сопрано).
В студии Limon LIVE речь зашла о видеоклипе на украинскую песню «Чорнобривцi». В середине 2022 года для Марии это видео сделал лондонский фотограф и видеооператор Игорь Файн, известный своими работами в журналах Vogue и GQ Mexico. С первого взгляда и не скажешь, что на видео расстилаются наши эстонские просторы. На самом же деле записано видео на побережье Балтийского моря, на Штромке.
«В то лето там было так болотисто, и так было много мошкары, – вспоминает Мария. – Я думала, боже, как мы будем снимать? Но это было очень красиво, тогда цвели камыши, была замечательная погода».
Мария Кондратьева отмечает, что любовь к украинскому языку, к украинской земле ей привила работа. «Я работала при Таллиннском украинском обществе несколько лет. Там есть такая прекрасная женщина Оксана Мамутова, у которая искренняя любовь к своим корням. Она живет много лет в Таллинне и скучает по родному дому. Так и в этой песне», – рассказала Мария. Она так проникновенно исполнила «Чорнобривцi», что телевидение сразу пригласило ее в популярное телешоу Ma näen su häält.
Мария Кондратьева преподает в вокальной студии Таллиннской школы Канутиайя. Возможно, кого-то из родителей слова опытного педагога удивят, но она уверена, что если у ребенка есть талант, надо приложить все усилия, чтобы его развивать.
«Когда есть талант, то надо и из-под палки, – подтверждает Мария. – Если таланта нет – это уже проблема. Если боженька в ушко не дунул, как говорится, то это тяжелая работа, даже если ребенок и очень трудолюбивый. Это длинный путь. Но у меня есть и такие ученики, и они тоже добиваются успеха, но это такой тяжелый труд, в котором родители не участвуют. Тут должно быть желание у самого ребенка».
От героини Limon LIVE глаз не отвести, она бодра, весела и выглядит превосходно. Мария щедро делится секретом красоты и позитивного отношения к жизни: «Музыка – это лекарство от всех проблем. Чтобы быть счастливой – нужно петь!»
К слову, Мария не скрывает свой возраст. В конце февраля она отмечает свое 45-летие концертом, который так и будет называться «Юбилей – 45». Празднование дня рождения пройдет в Нарве – родном городе Марии.
«Я сначала очень боялась цифры 40, но теперь в 45 я вижу, что я смелая, я дерзкая, я очень много знаю. Я могу конкурировать, - говорит Мария и отмечает, что после сорока, как говорили в известном фильме, жизнь только начинается. – В Нарве все мои учителя, люди которые в меня столько вложили. Я так давно не была в Нарве. Это такой зов души, мне хочется туда – домой».
На праздничном концерте будет много музыки и песен: немножко джаза, оперы, оперетты, а также русского романса.
«Сейчас на все русское немножечко табу, но в Нарве можно, - говорит Мария. - Я хочу спеть русские романсы, русские народные песни, которые всегда звучали у меня дома за столом на семейных посиделках».
Юбилейный концерт Марии Кондратьевой пройдет 25 февраля в Нарве. Для чего оперная дива продолжает участвовать в различных конкурсах, о чем поет и мечтает, как воспитывает своих детей и чему учит своих подопечных певица и педагог по вокалу Мария Кондратьева – смотрите в свежем выпуске Limon LIVE.