ФОТО ⟩ СМИ рассекретили новую любовницу Путина: это не Кабаева

«Путин пытается успеть на всех фронтах. Начать войну на восьмом десятке – это оказалось для него маловато. Сейчас ходят слухи, что свою любовницу Кабаеву, которая якобы родила ему троих детей, он решил списать и завел новую любовь», - говорят журналисты украинского ТСН.

Конечно, подробности личной жизни Путина под семью замками в стране-агрессоре. Пока неизвестно, почему он решил сменить бывшую любовницу Кабаеву на новую. Однако уже начали писать о новой избраннице и в российских пабликах:

«Президент, поговаривают, нашел себе новую пассию для общения. Источники крайне осторожны в высказываниях, поскольку стопроцентного подтверждения никто дать не может. Однако есть основания полагать, что Владимир Владимирович в последнее время сблизился с Екатериной Мизулиной. Последние несколько встреч Мизулиной со студентами ознаменовались неприятными моментами. Казалось бы, мелочь в масштабах государства. Однако президент лично звонил Мизулиной и успокаивал ее. У нас нет оснований утверждать, что между Путиным и Мизулиной роман, однако несколько собеседников на наш вопрос об их отношениях пытались избежать ответа с аргументацией "об этом лучше лишний раз не говорить"»

Также о фаворитке российского диктатора сказала директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, сообщаете Unian.

«Катя Мизулина в путинском вкусе абсолютно. Барби, ему всегда такое подходило. Путин – мужчина, который позволяет себе многое. Ему наплевать, что об этом думают избиратели, ведь избирателей нет – есть подданные. И он знает, что никогда не умрет. Это очень страшно, мы видим человека, который полностью потерял рассудок и никак не связан с реальностью», – прокомментировала Романова.

Екатерина Мизулина – член Общественной палаты РФ и председателем Лиги безопасного интернета. Она также ответственна за цензуру, штрафы и санкции в адрес СМИ в стране-агрессоре.

Екатерина Мизулина известна своей антиукраинской позицией и наступлениями на свободу слова в России. 29 января 2024 года Мизулина включена в санкционный список 27 стран Евросоюза за нарушения прав человека