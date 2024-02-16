Комик Сандер Ыйгус сообщил в социальных сетях о том, что на следующем в своем выступлении ему придется выйти на сцену с синяком под глазом. «Мужчины из приезжих лиг уже много лет знают, что размахивание может компенсировать отсутствие игровых навыков», - добавил он.
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ФОТО ⟩ Известный эстонский комик получил фингал и поделился случившемся в своем посте
«Вчера я ходил играть в футбол с друзьями, а сегодня уже выйду на сцену с синяком под глазом…» - написал комик Сандер Ыйгус в социальных сетях, поделившись фотографией своего фингала.