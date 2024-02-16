ФОТО ⟩ Известный эстонский комик получил фингал и поделился случившемся в своем посте

Комик Сандер Ыйгус сообщил в социальных сетях о том, что на следующем в своем выступлении ему придется выйти на сцену с синяком под глазом. «Мужчины из приезжих лиг уже много лет знают, что размахивание может компенсировать отсутствие игровых навыков», - добавил он.