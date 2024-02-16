Первая православная страна приняла закон о легализации однополых браков

По данным издания РБК, это первая православная страна, в которой одобрили подобный законопроект. Стоит отметить, что греческая церковь выступала против закона, называя его угрозой для традиционной семьи.

Также сказано, что новый закон «предоставляет каждому право на брак» и защищает права детей «независимо от формы семьи». Однако подчеркнуто, что документ не разрешает однополым мужским парам пользоваться услугами суррогатного материнства.

«Реформа делает жизнь многих наших сограждан лучше, не отнимая ничего из жизни других», – сказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

На голосовании за новый закон присутствовали 254 депутата. За принятие выступили 176 парламентариев, против проголосовали 76, а двое воздержались.

В 2022 году в России предлагали ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх.

Уже в конце 2022 года там приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. В 2023 году признали экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ».