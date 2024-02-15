«Никто из пострадавших не сочтет это сожаление искренним»: двухлетний судебный процесс по делу о смертельном ДТП близится к завершению

В конце лета исполнилось два года с тех пор, как подростки Патрик и Яане-Ли трагически погибли, катаясь на мотоцикле в муниципалитете Камбья. Осенью в ходе длительных судебных слушаний были рассмотрены все доказательства, а в четверг начался судебный процесс. «Мы несколько дней были вместе на этих слушаниях, здесь были пострадавшие, здесь была обвиняемая. Выйти в коридор суда и сказать: «Мне очень жаль, мне очень жаль». Этого не произошло», - говорит Кристина Леэ, адвокат, представляющая интересы родителей погибших детей.
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15 февраля, когда в Тарту из-за туч появляются первые признаки весеннего солнца, в одном из залов тартуского суда вновь вспоминают о трагическом происшествии, случившемся два с половиной года назад. В нескольких километрах от Уленурми в муниципалитете Камбья, в направлении Ройу, 17-летний Патрик и его 15-летняя подружка Яане-Ли столкнулись с внедорожником BMW, когда ехали на мотоцикле. Оба подростка погибли на месте.