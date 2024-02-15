«Никто из пострадавших не сочтет это сожаление искренним»: двухлетний судебный процесс по делу о смертельном ДТП близится к завершению

В конце лета исполнилось два года с тех пор, как подростки Патрик и Яане-Ли трагически погибли, катаясь на мотоцикле в муниципалитете Камбья. Осенью в ходе длительных судебных слушаний были рассмотрены все доказательства, а в четверг начался судебный процесс. «Мы несколько дней были вместе на этих слушаниях, здесь были пострадавшие, здесь была обвиняемая. Выйти в коридор суда и сказать: «Мне очень жаль, мне очень жаль». Этого не произошло», - говорит Кристина Леэ, адвокат, представляющая интересы родителей погибших детей.