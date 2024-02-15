СЛУХИ? ⟩ Леденящая душу наводка для полиции: «Родители боялись, что это опозорит их перед прихожанами»

Прошло полторы недели с тех пор, как на Сууре-Ляхтру было найдено тело новорожденного ребенка. По имеющимся данным, ребенок родился утром в день обнаружения, и полиция с полудня начала масштабные поиски матери новорожденного. Однако многодневные поиски в сельской местности не дали никаких результатов, и мать до сих пор не найдена.