СЛУХИ? ⟩ Леденящая душу наводка для полиции: «Родители боялись, что это опозорит их перед прихожанами»

В понедельник на прошлой неделе в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа было найдено тело новорожденного ребенка, которого принесла во двор собака. Теперь стало известно, что это был мальчик. Полиции пока не удалось найти мать ребенка. Однако ходят слухи о 16-летней девушке, пишет Elu24.
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Прошло полторы недели с тех пор, как на Сууре-Ляхтру было найдено тело новорожденного ребенка. По имеющимся данным, ребенок родился утром в день обнаружения, и полиция с полудня начала масштабные поиски матери новорожденного. Однако многодневные поиски в сельской местности не дали никаких результатов, и мать до сих пор не найдена.