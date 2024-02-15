Чт, 15.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

СЛУХИ? ⟩ Леденящая душу наводка для полиции: «Родители боялись, что это опозорит их перед прихожанами»

Limon.ee
Copy
Фото: Elu24

В понедельник на прошлой неделе в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа было найдено тело новорожденного ребенка, которого принесла во двор собака. Теперь стало известно, что это был мальчик. Полиции пока не удалось найти мать ребенка. Однако ходят слухи о 16-летней девушке, пишет Elu24.

Прошло полторы недели с тех пор, как на Сууре-Ляхтру было найдено тело новорожденного ребенка. По имеющимся данным, ребенок родился утром в день обнаружения, и полиция с полудня начала масштабные поиски матери новорожденного. Однако многодневные поиски в сельской местности не дали никаких результатов, и мать до сих пор не найдена.

Андрей Таратухин, начальник полицейского участка Хаапсалу, рассказал, что тело новорожденного ребенка отправили на судебно-медицинское вскрытие. «Мы получили первоначальное заключение эксперта, согласно которому найденный ребенок родился в срок, то есть это была полноценная беременность. Предварительные данные, собранные экспертом, показали, что ребенок дышал после рождения, поэтому, вероятно, он родился живым. Точная причина смерти ребенка пока неизвестна».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх