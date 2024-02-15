ФОТО ⟩ Анетт Контавейт отправилась на райский остров, чтобы понежиться в лучах солнца

Однако теннисистка не забывает о своих поклонниках и радует их завидными снимками. «Мальдивы очень хорошо ко мне относятся», - пишет Контавейт под серией фотографий, опубликованных в Instagram.

Под снимками множество комментариев. «Отличные фотографии, Анетт», - пишет, например, один из комментаторов. «Как всегда, красиво», - говорит другой. Кто-то добавляет: «Сладкая жизнь для бывшей теннисистки».

В июле прошлого года Контавейт объявила о завершении профессиональной теннисной карьеры из-за болей в спине.

«Были слезы, и это было трудное и эмоциональное решение. Мы так долго думали, рассматривали и пробовали разные варианты, тренируясь и отдыхая, чтобы как-то улучшить состояние спины, но ничего не помогало, и я чувствовала, что больше не могу выкладываться на сто процентов на корте каждый раз, когда выхожу на него», - рассказала Контавейт в интервью Ringvaade.

Спустя несколько месяцев в эфире программы Hommik Anuga она призналась, что стать профессионалом оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала.

«Конечно, в этом есть свои плюсы. Я могу быть дома, мне не нужно отправляться в поездки каждую неделю. Многое из того, что было в теннисе, уже позади», - сказала она, добавив, что больше всего боится скуки после выхода на пенсию. «Это единственное, чего я боюсь. Как я справлюсь с этой рутиной, с пребыванием дома, с долгой зимой, со всем тем, с чем мне никогда не приходилось сталкиваться раньше».