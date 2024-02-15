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Мужчина сорвал джекпот через три дня после того, как его бросила любимая

Limon.ee
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Победитель. Иллюстративное фото.
Победитель. Иллюстративное фото. Фото: Minerva Studio/Shutterstock

День святого Валентина для одинокого парня из Иллинойса, США, стал незабываемым, поскольку он сорвал джекпот в миллион долларов всего через три дня после разрыва со своей девушкой, пишет TSN.

Несмотря на разрыв, он чувствует себя мегасчастливым.

Американец рассказал, что не ждал праздника из-за страданий, связанных с бывшей, но его настроение изменилось после того, как он купил скретч-билет Monopoly 50X, пишет UPI.

«После того, как я поцарапал выигрышный билет, я запаниковал», - сказал победитель. «Я сразу почувствовал, как изменилась моя жизнь».

Он сказал, что выигрышный билет является поворотом судьбы во многих отношениях.

«Я сошел с ума, храня в секрете этот миллион долларов», - сказал он. «У меня нет особого человека, с которым я мог бы поделиться своими важными новостями, потому что мы с моей девушкой расстались за три дня до того, как я купил выигрышный билет. Вы можете сказать, что мне не очень повезло в любовной сфере, но это нормально, потому что теперь я действительно сорвал джекпот!», - рассказал счастливчик.

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