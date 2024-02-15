День святого Валентина для одинокого парня из Иллинойса, США, стал незабываемым, поскольку он сорвал джекпот в миллион долларов всего через три дня после разрыва со своей девушкой, пишет TSN.
Мужчина сорвал джекпот через три дня после того, как его бросила любимая
Несмотря на разрыв, он чувствует себя мегасчастливым.
Американец рассказал, что не ждал праздника из-за страданий, связанных с бывшей, но его настроение изменилось после того, как он купил скретч-билет Monopoly 50X, пишет UPI.
«После того, как я поцарапал выигрышный билет, я запаниковал», - сказал победитель. «Я сразу почувствовал, как изменилась моя жизнь».
Он сказал, что выигрышный билет является поворотом судьбы во многих отношениях.
«Я сошел с ума, храня в секрете этот миллион долларов», - сказал он. «У меня нет особого человека, с которым я мог бы поделиться своими важными новостями, потому что мы с моей девушкой расстались за три дня до того, как я купил выигрышный билет. Вы можете сказать, что мне не очень повезло в любовной сфере, но это нормально, потому что теперь я действительно сорвал джекпот!», - рассказал счастливчик.