Мужчина сорвал джекпот через три дня после того, как его бросила любимая

«Я сошел с ума, храня в секрете этот миллион долларов», - сказал он. «У меня нет особого человека, с которым я мог бы поделиться своими важными новостями, потому что мы с моей девушкой расстались за три дня до того, как я купил выигрышный билет. Вы можете сказать, что мне не очень повезло в любовной сфере, но это нормально, потому что теперь я действительно сорвал джекпот!», - рассказал счастливчик.