Жена больного деменцией Брюса Уиллиса восхитила их редким романтическим фото

Романтическим фото Эмма Хеминг поделилась в своем Instagram по случаю Дня святого Валентина. На снимке счастливые влюбленные позируют на фоне водопада. Улыбающийся Брюс Уиллис нежно целует жену, а та, в свою очередь, делает селфи.

«Любовь – это прекрасная вещь! Желаю всем счастливого Дня святого Валентина», — подписала фото Хеминг.

Оказалось, что фото супругов – архивное. Они вместе наслаждались отдыхом в Канаде и прогуливались возле Ниагарского водопада. Как отметила модель, фото было сделано много лет назад, вероятно, в 2010 году.

Отметим, в 2022 году стало известно, что Брюс Уиллис тяжелоболен. Спустя год оказалось, что звезда боевиков страдает от деменции. Состояние актера постоянно ухудшается. В частности, он уже теряет языковые навыки и перестает узнавать знакомых и родных.

Брюс Уиллис не появляется на публике, а его семья крайне редко публикует свежие фото с ним.