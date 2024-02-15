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Жена больного деменцией Брюса Уиллиса восхитила их редким романтическим фото

Limon.ee
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Брюс Уиллис и Эмма Хеминг.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг. Фото: Shutterstock

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает деменцией, впервые за длительное время показала их совместный снимок, пишет ТСН.

Романтическим фото Эмма Хеминг поделилась в своем Instagram по случаю Дня святого Валентина. На снимке счастливые влюбленные позируют на фоне водопада. Улыбающийся Брюс Уиллис нежно целует жену, а та, в свою очередь, делает селфи.

«Любовь – это прекрасная вещь! Желаю всем счастливого Дня святого Валентина», — подписала фото Хеминг.

Оказалось, что фото супругов – архивное. Они вместе наслаждались отдыхом в Канаде и прогуливались возле Ниагарского водопада. Как отметила модель, фото было сделано много лет назад, вероятно, в 2010 году.

Отметим, в 2022 году стало известно, что Брюс Уиллис тяжелоболен. Спустя год оказалось, что звезда боевиков страдает от деменции. Состояние актера постоянно ухудшается. В частности, он уже теряет языковые навыки и перестает узнавать знакомых и родных.

Брюс Уиллис не появляется на публике, а его семья крайне редко публикует свежие фото с ним.

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