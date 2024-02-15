«Плакал, просил прощения»: Андрей Макаревич устроил скандал из-за куска мяса

Макаревича возмутило то, что ему принесли передержанный кусок мяса, тогда как он просил приготовить ему medium-rare. Лидер группы «Машина времени» заявил, что не хотел скандала, но его спровоцировал хозяин заведения. Он подошел к звезде спросить, нравится ли Макаревичу в их заведении. Певец ответил, что его кусок мяса пересушили.