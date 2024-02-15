Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) гастролирует по миру. 70-летний артист прилетел в США, где должен выступить в Сан-Диего. Певец рассказал в своем микроблоге, что на ужине в дорогом стейк-хаусе с ним произошел неприятный инцидент, пишет Womanhit.
«Плакал, просил прощения»: Андрей Макаревич устроил скандал из-за куска мяса
Макаревича возмутило то, что ему принесли передержанный кусок мяса, тогда как он просил приготовить ему medium-rare. Лидер группы «Машина времени» заявил, что не хотел скандала, но его спровоцировал хозяин заведения. Он подошел к звезде спросить, нравится ли Макаревичу в их заведении. Певец ответил, что его кусок мяса пересушили.
Хозяин ресторана очень расстроился, привел шефа с кухни. «Он заламывал руки (себе), плакал, просил прощения. Мне стало неловко», – рассказал рок-музыкант. В итоге Андрею Макаревичу принесли в качестве моральной компенсации «немыслимый десерт».