Звезда «Американского пирога» разводится после тайной свадьбы

Звезда «Американского пирога» Шонн Уильям Скотт подал на развод после четырех лет брака. 47-летний актер подал иск о расторжении брака со своей женой, дизайнером интерьеров Оливией Коренберг в суд округа Лос-Анджелес, сославшись на «непримиримые разногласия». Об этом пишет Daily Mail.

У пары есть трехлетняя дочь Фрэнки Роуз Скотт, и Скотт добивается совместной юридической и физической опеки.

По условиям брачного договора пары, актер должен платить Коренберг алименты.

Пара поженилась 19 сентября 2019 года, однако они держали это в секрете, и новости о союзе появились только в конце того же месяца.

В заявлении о разводе Скотта указано, что и он, и его уже бывшая супруга владеют «различными драгоценностями и другими личными вещами».

Кроме того, в документах указано, что деньги, которые Скотт заработал и сэкономил до, во время, после брака и после расставания, принадлежат исключительно ему.

В документах также упоминается брачный договор о том, как будут оплачиваться гонорары и расходы адвокатов.

Датой их расставания указано второе октября 2023 года.

Перед свадьбой Скотт рассказывал UsWeekly в 2019 году, что «встречался с кем-то», но отказался назвать имя женщины. Скотт сказал, что его тайная возлюбленная – «отличная девушка».

Он также назвал себя «довольно скрытным».

Скотт ранее был помолвлен с моделью Линдси Фримодт, однако в 2013 году появились новости о том, что они расстались.

«Я не понимаю, как у меня появилась такая девушка, как моя невеста. Она не смотрела "Американский пирог" и слава богу. В противном случае я, вероятно, не был бы помолвлен», - шутил актер после того, как сделал ей предложение.

Кроме «Американского пирога», где он сыграл роль Стива Стифлера, Шонн снимался в фильме «Вышибала» и сериале «Смертельное оружие».