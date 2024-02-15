Из любимого в бессердечного: мужчину не остановил диагноз жены и он сделал ей очень больно

К слову, ситуация приняла болезненный оборот, когда муж перестал ее обнимать и начал спать на диване. «Он больше не приходил со мной на прием к врачу, если только я не просила его об этом. Он меня больше не обнимал, или был холоден ко мне», – объяснила она.

Ближе к концу 2023 года муж Хелены замкнулся в себе и относился к ней безразлично. «Наконец-то я подняла эту тему, но он просто ушел в себя. Чем больше я пыталась с ним поговорить, тем противнее он становился», – поделилась Хелена.

Последние слова мужчины перед расставанием были резкими. Он сказал: «Поздравляю, твой худший кошмар вот-вот сбудется. Ты умрешь в одиночестве», – заявил он ей.

«Он кричал на меня, что больше не хочет со мной жить», – говорит Хелена. В канун Нового года мужчина заявил, что хочет развестись. Той ночью он ушел и вернулся только один раз, чтобы забрать свои инструменты.

Хелена, больная раком, также приходится заботиться о двух собаках и пяти кошках. Супруг не обсуждал с ней отношения с момента отъезда, сообщает Express.

«Меня как будто ударили деревом по голове. Я знала, что никто из нас не был счастлив, но думала, что это из-за моей болезни. До этого, он всегда звонил мне несколько раз в день и говорил, что любит меня. Как может тот, кто любил тебя больше своей жизни, вдруг стать таким бессердечным?» – жалуется Хелена.

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Пост на Reddit вызвал много эмоций.

«Это самое грустное, что я когда-либо читал. Мне жаль, что так произошло», – оставил комментарий подписчик.

«Печально, но очень часто бывает, что мужчина бросает жену после того, как у нее диагностирован рак. Сейчас ты этого не видишь, но тебе будет лучше без него», – пишет другой пользователь.

«Я бы посоветовал вам как можно скорее связаться с местным адвокатом по бракоразводным процессам. Это кризис. У него есть юридическое обязательство поддерживать вас».