В Telegram распространяется фейковое сообщение от имени сотрудницы полиции Маарьи Пунак: использование моего имени противозаконно

По словам Маарьи Пунак, это неправда. «В сообщении утверждается, что я знаю личные данные участников группы и что им грозит пять лет тюрьмы, если группа не будет удалена», - пишет Пунак в X, добавляя, что на самом деле у нее даже нет аккаунта в Telegram.