Несколько дней назад сотрудница полиции Маарья Пунак сообщила на платформе X, что в Telegram распространяется текст, который якобы написан ею, пишет Elu24.
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В Telegram распространяется фейковое сообщение от имени сотрудницы полиции Маарьи Пунак: использование моего имени противозаконно
По словам Маарьи Пунак, это неправда. «В сообщении утверждается, что я знаю личные данные участников группы и что им грозит пять лет тюрьмы, если группа не будет удалена», - пишет Пунак в X, добавляя, что на самом деле у нее даже нет аккаунта в Telegram.