«Крик о помощи»: в субтитрах к сериалу Netflix заметили загадочное послание

На популярном форуме Reddit было опубликовано фото экрана из сериала от Netflix, в субтитрах к которому было замечено загадочное сообщение. Пользователи соцсети решили, что это возможный крик о помощи. Снимок разместил пользователь с никнеймом @ask-a-physicist.

Девушка, которая решила не называть своего имени, опубликовала фотографию экрана телевизора с зафиксированным кадром из сериала.

«Субтитры Netflix дали сбой. На экране постоянно мелькает фраза »нет смысла жить«, хотя никто этого не произносит», - поделилась она.

Пользователям форума это явление также показалось необычным.

«Нужно проверить, как дела у составителей субтитров Netflix. Возможно, они идут не очень хорошо», «Это крик о помощи», «Он пытается тебе что-то сказать», «Ваш агент ЦРУ пытается связаться с вами», «Я бы сошел с ума, если бы это случилось со мной», - писали они.

Другие участники обсуждения предположили, что автор могла столкнуться с техническим сбоем или целенаправленной атакой на систему. Один из пользователей заметил, что изменить субтитры на платформе для потоковой передачи могут легко те, кто имеет к этому доступ.

«Большая часть работы по созданию субтитров поручается сторонним исполнителям, и контроль над результатами может быть недостаточно строгим. Возможно, это сообщение кого-то, выражающее желание уволиться или предупреждающее о чем-то более серьезном», - добавил другой участник обсуждения.

Однако дальше всех в своих догадках пошел пользователь с ником @moonracers.

«Странно. Я один никогда не слышал о телевизоре компании Bush?» - написал он.