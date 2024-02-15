Российская эстрадная певица Лолита Милявская накануне, 14 февраля 2024 года, узнала из прессы, что ее юбилейные концерты отменили по всей России по просьбе общественников. В связи с этим она записала видеообращение, сообщает Zakon.kz.
ВИДЕО ⟩ Отмена концертов по всей России: Лолита в домашнем халате обратилась к общественникам
Четырехминутное видеообращение в домашнем халате артистка посвятила общественникам, по просьбе которых и отменили ее концерты по всей России.
«Этот пост в домашнем халате я хочу посвятить общественникам. Дорогие мои общественники, я только что прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране полностью отменены, и именно по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся. Я хочу начать с вопроса: «А где вы были?» Вы прекрасно знаете значение этого вопроса, поэтому, позвольте, я расскажу, где я была. Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений. Я видела разные степени увечий. Я покупала аппаратуру. Я делала все возможное, чтобы в палатах, где люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт ввиду увечий, могли хотя бы смотреть телевизор с разными развлекательными программами, чтобы он давал им возможность жить. У меня есть медаль за это», – говорит Лолита Милявская.
Но, как отметила певица, ее оружием является «выход на сцену», и именно этому она «посвящала все 40 лет своей жизни»:
«Потому что один священник мне помог сформулировать, из-за чего, в основном, я это делаю. Не из-за эгоизма, а это подсознательное удовольствие знать, что ты от людей уводишь уныние. Он меня спросил на ток-шоу «Без комплексов», знаю ли я, какой самый большой грех. Я, конечно же, сказала: «Убийство». Он сказал: «Нет, это уныние». Поэтому именно с этим знаменем я всегда выходила на сцену. Зная, что после моих концертов хочется любить, хочется рожать детей, создавать семьи, сажать цветы, собирать урожай, делать что-то для себя, делать что-то для страны полезное».