ВИДЕО ⟩ Отмена концертов по всей России: Лолита в домашнем халате обратилась к общественникам

«Этот пост в домашнем халате я хочу посвятить общественникам. Дорогие мои общественники, я только что прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране полностью отменены, и именно по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся. Я хочу начать с вопроса: «А где вы были?» Вы прекрасно знаете значение этого вопроса, поэтому, позвольте, я расскажу, где я была. Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений. Я видела разные степени увечий. Я покупала аппаратуру. Я делала все возможное, чтобы в палатах, где люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт ввиду увечий, могли хотя бы смотреть телевизор с разными развлекательными программами, чтобы он давал им возможность жить. У меня есть медаль за это», – говорит Лолита Милявская.