14 февраля районная управа в сотрудничестве с Ледовым парком Ласнамяэ и радио Star FM+ отметила День святого Валентина катанием на коньках.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Счастливые лица десятков людей: в Ласнамяэ День святого Валентина отметили в Ледовом парке
«Жители иногда интересуются, почему 14 февраля мы сделали выбор в пользу мероприятия на катке, отказавшись от установки светоинсталляции в форме сердца. Ответ тут очень прост – недельная аренда инсталляции выходит намного дороже, чем данное мероприятие, не говоря уже о риске вандализма. Помимо этого, предоставление жителями возможности бесплатно посетить каток и активно провести время всей семьей больше совпадает с целями и приоритетами районной управы. Спасибо всем, кто пришел и провел этот вечер с нами», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Старейшина добавила, что правильность выбранного решения подтверждает и количество жителей, посетивших каток в этот день.
В среду, 14 февраля, в 18 часов в Ледовом парке Ласнамяэ (Варраку, 18) состоялось посвященное Дню святого Валентина мероприятие, где гости могли бесплатно покататься и арендовать коньки.
Вечер открыло танцевальное представление профессиональных фигуристов, а на протяжении всего мероприятия проводился розыгрыш подарков от управы района, Ледового парка и радиостанции Star FM+. Мероприятие завершилось в 21.00. На мероприятии выступили фигуристы из школы фигурного катания Talveunistus.
Управа района Ласнамяэ благодарит за сотрудничество Ледовый парк Ласнамяэ и радио Star FM+.