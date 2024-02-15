ГАЛЕРЕЯ ⟩ Счастливые лица десятков людей: в Ласнамяэ День святого Валентина отметили в Ледовом парке

«Жители иногда интересуются, почему 14 февраля мы сделали выбор в пользу мероприятия на катке, отказавшись от установки светоинсталляции в форме сердца. Ответ тут очень прост – недельная аренда инсталляции выходит намного дороже, чем данное мероприятие, не говоря уже о риске вандализма. Помимо этого, предоставление жителями возможности бесплатно посетить каток и активно провести время всей семьей больше совпадает с целями и приоритетами районной управы. Спасибо всем, кто пришел и провел этот вечер с нами», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.