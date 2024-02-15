Меган Маркл предала покойную королеву Елизавету II: в чем причина?

«Есть причина, почему я работала с Райаном и талантливой командой в Article в течение десяти лет: их внимание к деталям, их креативность и забота, а также продуманный подход к дизайну, к пользовательскому опыту», - говорила бывшая актриса о сотрудничестве с Article, которые создали новый сайт для принца Гарри и его жены.

Герцогиня Сассекская также отметила: «Они не просто дизайнеры; они являются соавторами, которые преподносят ваши идеи к визуальной идентичности».

Кроме этого, Маркл понравилось то, что они канадцы.

Впрочем, Меган и принц Гарри были раскритикованы, когда выяснилось, что их бывшие веб-сайты Sussexroyal.com и Archewell.com теперь будут перенаправлены на Sussex.com, и они все еще пользуются преимуществами королевского происхождения.

Новый сайт, призванный способствовать продвижению «благотворительных начинаний» пары, содержит их королевские титулы и герб, что расстроило королевских поклонников, поскольку супруги покинули королевскую семью в 2020 году, а затем негативно отзывались о времени, проведенном с ними.

«Они отказались от своего долга перед этой страной, оскорбили наш народ и историю, издевались над нашими традициями и подорвали нашу монархию. Главное, продолжать паразитировать на этом титуле!» - пишут пользователи Сети.