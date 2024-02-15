СМОТРИТЕ ⟩ Голливудская актриса обидела украинок неудачной шуткой и попала в скандал

В Instagram артистка разместила снимок, сделанный на вечеринке после Super Bowl. На нем Фокс изображена вместе со своим бойфрендом Machine Gun Kelly и Тейлор Свифт. Пользователей удивил внешний вид 37-летней Фокс, в том числе ее лицо. Фанаты подозревают артистку в чрезмерном увлечении уколами красоты.

В свою очередь, Меган Фокс оставила пост в котором, по ее мнению, «остроумно пошутила» и сравнила себя с «надувной украинской куклой»:

«Боже мой, люди, только посмотрите какая я другая… совсем не похожа. Оказалось, что это просто тень на фотографии с мобильного телефона, из-за чего я выгляжу как украинская надувная кукла. Когда в реальности я - как одна из тех супер дорогих силиконовых настоящих секс-кукол, которые можно приобрести только в Японии», – написала под фото Фокс.

Такое сравнение задело поклонников Меган. Причем возмутил этот пост не только украинок, но и других небезразличных женщин. Под постом актрисы они написали:

«Думаю, ксенофобия по отношению к восточноевропейцам все еще существует в Голливуде».

«Очень невежливо с вашей стороны так говорить об украинских женщинах, вы себя показали не в лучшем свете».

«Я украинка. Знаешь ли ты, с чем мне и большинству украинских женщин пришлось мириться в реальной жизни и СМИ? Нас изображают уборщицами/нянями/ворами/невестами напрокат/проститутками. Использовать такое описание – это безответственно, и, главное, это не возродит твою мертвую карьеру!»

«Гадкий пост, учитывая, сколько украинских женщин стали жертвами сексуального насилия в последнее время».

После всех этих комментариев, Меган поторопилась оправдаться и отметила, что она «совершенно не это имела в виду».

«Боже милый. Это не то, что я имела в виду. Украинские женщины очень горячие, и, по моему мнению, раздутые куклы тоже очень горячие. Дайте девушке пошутить, черт возьми», - ответила возмущенной поклоннице Меган Фокс.

Несмотря на то, что пост актрисы получил множество негативных комментариев, тем не менее она решила его не менять и не стала убирать из текста упоминание об украинках.