В Испании пройдет бал по случаю Дня независимости Эстонии: «Те, кто не получил приглашения на прием, приезжайте сюда!»

Вечером 24 февраля в Марбелье (Испания) Отт Лепланд выступит в качестве хедлайнера на балу в честь Дня независимости Эстонии. Вечер будет включать в себя несколько сюрпризов и аукцион, средства от которого будут переданы в Фонд родильных домов. «Может, те, кто не смогут попасть на президентский прием в этом году, захотят посетить бал в Марбелье?» - спрашивает организатор Грете Мяэотс и раскрывает подробности мероприятия, пишет Elu24.