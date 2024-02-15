ФОТО ⟩ Беременная Джамала сообщила о трагической потере

Трагическим известием о смерти своего домашнего любимца Джамала написала в своем Instagram.

«Спасибо тебе, что была нашей семьей. Прости, что такая жизнь... война. Ты была настоящей любовью для нас», - прокомментировала потерю в семье певица.

Проиллюстрировала публикацию Джамала архивными фотографиями с домашним любимцем, по имени Баду.

Что именно стало причиной смерти собачки певица не уточнила, однако дала понять, что потеря для нее очень болезненна.

Конечно поклонники поддержали певицу в этот сложный для нее период:

«Пупсик пушистый....шкода», «Примите мои соболезнования», «Сочувствую...они в нашем сердце навсегда...», «О боже, это так тяжело», «Примите мои соболезнования. Жаль очень», «Очень больно, когда уходят эти меховые клубочки безграничной любви», «Мягких облаков пушистику ....», «Зная о настоящей любви Джамалы к животным, это большая потеря для нее. Искренне сочувствую...», «Очень жаль... Так тяжело их отпускать. Мягких облаков красавице».

Стоит отметить, что именно с Баду певица появилась на публике в далеком 2017 году, тогда ее домашняя любимица стала звездой Марша за права животных.