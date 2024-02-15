ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Советую району экономить!» Эстонская рукодельница показала, что можно сделать из газетной бумаги

Мери Зимарева создает потрясающие сумки и корзинки, которые на первый взгляд кажутся сплетенными из соломы, но это не так. Вещи сделаны из газетной лозы, предварительно скрученной на спице в трубочку.

«Я всегда занималась различными видами рукоделия. Когда-то любила шить, вышивала крестиком. Мое хобби по плетению корзинок началось восемь лет назад, когда я сидела в декрете со вторым ребенком. Без дела я сидеть не могу и мне случайно попалось видео в Интернете о том, что можно сделать поделку из газеты», – рассказала Мери, с чего началось ее увлечение.