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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Советую району экономить!» Эстонская рукодельница показала, что можно сделать из газетной бумаги

Арменуи Геройская Константин Седнев
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Возможно ли сделать корзинку из газетной бумаги, отходить с ней в лес за грибами да ягодами и после еще продолжить ее использовать? Да! И не только корзинку. Смотрите видео!

Мери Зимарева создает потрясающие сумки и корзинки, которые на первый взгляд кажутся сплетенными из соломы, но это не так. Вещи сделаны из газетной лозы, предварительно скрученной на спице в трубочку.

«Я всегда занималась различными видами рукоделия. Когда-то любила шить, вышивала крестиком. Мое хобби по плетению корзинок началось восемь лет назад, когда я сидела в декрете со вторым ребенком. Без дела я сидеть не могу и мне случайно попалось видео в Интернете о том, что можно сделать поделку из газеты», – рассказала Мери, с чего началось ее увлечение.

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