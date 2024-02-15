Возможно ли сделать корзинку из газетной бумаги, отходить с ней в лес за грибами да ягодами и после еще продолжить ее использовать? Да! И не только корзинку. Смотрите видео!
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Советую району экономить!» Эстонская рукодельница показала, что можно сделать из газетной бумаги
Мери Зимарева создает потрясающие сумки и корзинки, которые на первый взгляд кажутся сплетенными из соломы, но это не так. Вещи сделаны из газетной лозы, предварительно скрученной на спице в трубочку.