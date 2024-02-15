В одной семье всплыла настолько неприемлемая для женщины тайна, что она всерьез задумалась о расторжении брака, длившегося 30 лет. Оказалось, что мужчина все это время скрывал от нее нечто крайне неприятное.
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НЕПРОСТИТЕЛЬНО ⟩ Мужчина 30 лет скрывал от жены крайне отвратительную правду: «Мне плохо только от одной мысли!»
Восстановить разрушенное доверие может быть невозможно. Одна женщина, подозревавшая, что у ее мужа фетиш на женское нижнее белье, обнаружила нечто совершенно неприемлемое после 30 лет совместной жизни.