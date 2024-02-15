НЕПРОСТИТЕЛЬНО ⟩ Мужчина 30 лет скрывал от жены крайне отвратительную правду: «Мне плохо только от одной мысли!»

Вы бы простили своего мужчину за его привычку воровать нижнее белье? А если это белье вашей подруги или матери?

В одной семье всплыла настолько неприемлемая для женщины тайна, что она всерьез задумалась о расторжении брака, длившегося 30 лет. Оказалось, что мужчина все это время скрывал от нее нечто крайне неприятное.