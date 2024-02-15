Чт, 15.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

НЕПРОСТИТЕЛЬНО ⟩ Мужчина 30 лет скрывал от жены крайне отвратительную правду: «Мне плохо только от одной мысли!»

Copy
Вы бы простили своего мужчину за его привычку воровать нижнее белье? А если это белье вашей подруги или матери?
Вы бы простили своего мужчину за его привычку воровать нижнее белье? А если это белье вашей подруги или матери? Фото: Shutterstock

В одной семье всплыла настолько неприемлемая для женщины тайна, что она всерьез задумалась о расторжении брака, длившегося 30 лет. Оказалось, что мужчина все это время скрывал от нее нечто крайне неприятное.

Восстановить разрушенное доверие может быть невозможно. Одна женщина, подозревавшая, что у ее мужа фетиш на женское нижнее белье, обнаружила нечто совершенно неприемлемое после 30 лет совместной жизни.

Пикантность и неприятность ситуации заключалась в том, что она касалась не только самой жены, но и ее семьи и друзей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх