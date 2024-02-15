ДЕНЕЖНЫЙ ЛИВЕНЬ ⟩ Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ждет бриллиантовая полоса уже в выходные

Лев

Львы, несомненно, будут наслаждаться финансовым процветанием, позволяющим им наряжаться великолепно, приобретать все необходимое и наслаждаться приятным отдыхом в хорошей компании.

Весы и Скорпион

У Весов и Скорпионов также будет возможность достичь выдающихся результатов. Фортуна будет сиять не только в финансовом плане, но и в раскрытии интеллектуальных, творческих и спортивных способностей. Однако важно уметь управлять деньгами с умом.

Козерог

Козероги ждут успехи в семейной жизни и домашней области. Для них особенно важно успешное партнерство с постоянными партнерами. Кроме того, представители этого знака будут радоваться приятным моментам в кругу своих друзей.