Департамент статистики Эстонии выяснил, кто из жителей счастливее других

Согласно исследованию, опубликованному департаменту статистики Эстонии, люди с детьми гораздо счастливее остального населения. Что касается исследования, опубликованного в День святого Валентина, также было включено описание с конкретными процентами.

«Толковый словарь эстонского языка определяет слово «счастье» как радость и глубокое удовлетворение своим положением. В ходе эстонского социального опроса 2022 года выяснилось, что 51% женщин и 45% мужчин чувствуют себя счастливыми постоянно или большую часть времени», – опубликовало ведомство статистики в своем посте в Instagram.

Исследование также показало, что люди, состоящие в отношениях, чувствуют себя намного счастливее, чем те, кто одинок. «Люди, имеющие партнера, чувствуют себя счастливее других. В паре 61% женщин и 52% мужчин чувствуют себя счастливыми все время или большую часть времени. С другой стороны, среди одиноких этот показатель составляет 42% для женщин и 37% мужчин».

Кроме того, в исследовании также опубликован процент счастья матерей и отцов, в семье которых растет ребенок. «Наличие ребенка в семье еще больше повышает уровень счастья как у мужчин, так и у женщин. 55% отцов в отношениях и 67% матерей в отношениях чувствуют себя счастливыми все время или большую часть времени».