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Женщина отрезала половой орган своему парню: он это заслужил?

Limon.ee
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Грустная женщина. Фото иллюстративное.
Грустная женщина. Фото иллюстративное. Фото: Stokkete/Shutterstock

В Перу произошел шокирующий инцидент: в ходе ссоры в домашней обстановке женщина отрезала пенис своему спящему партнеру при помощи кухонного ножа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Spiegel, мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана неотложная медицинская помощь, и сейчас он находится под психиатрическим наблюдением.

Пока что 39-летняя женщина не была арестована в связи с произошедшим. Местная прокуратура в городе Чота объяснила это тем, что женщина должна заботиться о трехмесячном ребенке пары. Полиция продолжает расследование, ожидая результатов экспертизы, чтобы выяснить мотивы и обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что ссора между женщиной и ее партнером произошла после того, как тот вернулся домой пьяным. Женщина заподозрила его в измене.

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