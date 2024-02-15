Женщина отрезала половой орган своему парню: он это заслужил?

Как пишет Spiegel, мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана неотложная медицинская помощь, и сейчас он находится под психиатрическим наблюдением.

Пока что 39-летняя женщина не была арестована в связи с произошедшим. Местная прокуратура в городе Чота объяснила это тем, что женщина должна заботиться о трехмесячном ребенке пары. Полиция продолжает расследование, ожидая результатов экспертизы, чтобы выяснить мотивы и обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что ссора между женщиной и ее партнером произошла после того, как тот вернулся домой пьяным. Женщина заподозрила его в измене.