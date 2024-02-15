ФОТО ⟩ Сходство поражает: племянник Майкла Джексона сыграл своего дядю в биографическом фильме

«У Джафара каждый взгляд, каждая нота, каждое танцевальное движение - это Майкл. Он воплощает Майкла так, как не смог бы ни один другой актер», - сказал оскароносный продюсер Грэм Кинг.

На снимке Джаафар одет в ансамбль, похожий на тот, который носил Джексон во время своего выступления на 12-й ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в 1995 году.

На фотографии, опубликованной 13 февраля в Instagram, 27-летний Джаафар ошеломил фанатов сходством с королем поп-музыки. Он перевоплотился в Джексона, одев майку с V-образным вырезом, белоснежную рубашку на пуговицах и черные брюки. Его волосы собраны в фирменный низкий хвост, как у Майкла.

Этот момент представляет собой воссоздание исполнения Джексоном песни «Man in the Mirror» из его мирового турне «Dangerous» 1992–1993 годов.

58-летний кинорежиссер и продюсер Антуан Фукуа сказал, что многие из людей, работавших над фильмом, работали с Джексоном во время его карьеры.