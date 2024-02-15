ВИДЕО ⟩ Тина Кароль шокировала поклоников своим телом, разминаясь перед концертом

Прежде чем выйти на сцену артистка, кроме голоса, разминает тело. В частности, Кароль увлекается йогой, поэтому и продемонстрировала несколько асан на камеру.

В ролике, который звезда разместила в фотоблоге, она ошеломила, как может восемь минут простоять в планке, а также выполнила сверхсложную асану из йоги, где подняв ноги, отжимается на руках. Интересно, что разминку Кароль делает под трек группы LATEXFAUNA Bounty, на которую, кстати, записала с коллективом дуэт.

Также в видео Тина Кароль показала, как после подготовки к концерту предстает в сценическом образе, с ярким макияжем и как выходит на сцену, где ее ждет толпа поклонников.