Украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников чрезвычайной силой и выдержкой своего тела. В сторис своей страницы в Instagram исполнительница поделилась коротким видео, как готовится к концерту. Тина в видео изображена без макияжа, в майке на бретелях и леггинсах, пишет TSN.
ВИДЕО ⟩ Тина Кароль шокировала поклоников своим телом, разминаясь перед концертом
Прежде чем выйти на сцену артистка, кроме голоса, разминает тело. В частности, Кароль увлекается йогой, поэтому и продемонстрировала несколько асан на камеру.
В ролике, который звезда разместила в фотоблоге, она ошеломила, как может восемь минут простоять в планке, а также выполнила сверхсложную асану из йоги, где подняв ноги, отжимается на руках. Интересно, что разминку Кароль делает под трек группы LATEXFAUNA Bounty, на которую, кстати, записала с коллективом дуэт.
Также в видео Тина Кароль показала, как после подготовки к концерту предстает в сценическом образе, с ярким макияжем и как выходит на сцену, где ее ждет толпа поклонников.