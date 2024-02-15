Первый в мире человек умер от нового вируса после контакта с кошкой

Сообщается, что пожилой мужчина долго болел и был под наблюдением врачей. Они полагали, что у пациента оспа, так как на это указывали симптомы: ослабление иммунной системы на фоне лечения от онкологии, красные пятна, увеличенные лимфоузлы и высокая температура. Но вскоре после смерти в крови мужчины нашли следы AKPV - он же Alaskapox.

Этот вирус выявили в 2015 году. До сегодняшнего дня им переболели всего пять человек - все остались живы. По предварительным данным вирусологов, изначально он появился у крупного рогатого скота, потом передался грызунам, роющим норы на пастбищах, а от них - домашним кошкам, которые ловили мышей. Поэтому специалисты считают, что мужчина мог скончаться от контакта с бездомной кошкой. По словам мужчины, животное его регулярно царапало и охотилось на мелких млекопитающих.

По словам эпидемиолога Джулии Роджерс, вирусом в первую очередь заражаются животные. Она ожидает, что случаи инфицирования AKPV будут редкими и смерть людей с ослабленным иммунитетом от него маловероятна. Эксперт также отметила, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.