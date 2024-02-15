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Первый в мире человек умер от нового вируса после контакта с кошкой

Limon.ee
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Фото: Magui RF/Shutterstock

Первый человек в мире умер от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) на полуострове Кенай Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет Alaska Public Media со ссылкой на департамент здравоохранения Аляски.

Сообщается, что пожилой мужчина долго болел и был под наблюдением врачей. Они полагали, что у пациента оспа, так как на это указывали симптомы: ослабление иммунной системы на фоне лечения от онкологии, красные пятна, увеличенные лимфоузлы и высокая температура. Но вскоре после смерти в крови мужчины нашли следы AKPV - он же Alaskapox.

Этот вирус выявили в 2015 году. До сегодняшнего дня им переболели всего пять человек - все остались живы. По предварительным данным вирусологов, изначально он появился у крупного рогатого скота, потом передался грызунам, роющим норы на пастбищах, а от них - домашним кошкам, которые ловили мышей. Поэтому специалисты считают, что мужчина мог скончаться от контакта с бездомной кошкой. По словам мужчины, животное его регулярно царапало и охотилось на мелких млекопитающих.

По словам эпидемиолога Джулии Роджерс, вирусом в первую очередь заражаются животные. Она ожидает, что случаи инфицирования AKPV будут редкими и смерть людей с ослабленным иммунитетом от него маловероятна. Эксперт также отметила, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.

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